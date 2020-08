Mini-Golf : Mini-Golf: HMC Büttgen ärgert sich über Pokalaus

Büttgen Mit einer 4:6-Niederlage gegen den BGC Schloss Paffendorf verabschiedet sich der HMC Büttgen aus der zweiten Rundes des Deutschen Mini-Golf-Pokals.

Jetzt musste die letzte Partie zwischen Kai Krumm und Markus Vogt entscheiden. Der Büttgener lag vor dem letzten Durchgang mit 42:44 in Führung, was sich an Bahn 14, dem Rohrhügel, dank eines Asses von Vogt schlagartig änderte. Der behielt seinen Vorsprung bis am Ende und sicherte so Paffendorf den Einzug in die dritte Runde.