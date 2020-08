Leichtathletik : Workshop Sportliches Gehen startet am Kaarster See

Richtiges Gehen – Benjamin Fritzsch macht es vor. Foto: Eventfotografie 24 - Birgit & Thorsten Holler

Wettkampfmäßiges Gehen ist eine Abfolge von Schritten, die so gesetzt werden, dass der Geher dabei Kontakt mit dem Boden hat und ein mit menschlichem Auge sichtbarer Kontaktverlust nicht vorkommt. Das ausschreitende Bein muss vom Moment des Aufsetzens auf den Boden bis zur senkrechten Stellung gestreckt, d.h. am Knie nicht gebeugt sein.“ So steht es in der Regel 230 der Internationalen Wettkampfregeln, die (nicht nur) innerhalb des Deutschen Leichtathletik-Verbandes Gültigkeit besitzen.

Wer „Gehen“, das seit 1932 zum olympischen Programm der Leichtathletik gehört, lernen möchte, ist am Samstag (15. August) zwischen 13 und 14.30 Uhr am Kaarster See (Treffpunkt Tennisanlage) genau richtig. Dort findet unter Anleitung von Cornelia Wiesch, Landestrainerin Gehen im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen, und Benjamin Fritzsch, Leichtathletik-Obmann beim SuS Phönix Dortmund und Geher, ein Workshop „Sportliches Gehen inklusiv“ statt, der sich an Interessierte mit und ohne Vorerfahrungen, mit und ohne Behinderung richtet. Der Workshop umfasst Technikschulung, Aufwärmübungen und eine Trainingseinheit und sollte möglichst in Sportkleidung (kurze Hose) und flachen Sportschuhen bestritten werden.