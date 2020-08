Kostenpflichtiger Inhalt: Schwimmen und Grillen trotz Verbot : Kaarster Bürgermeisterin droht mit See-Sperrung

Auch am Wochenende haben sich viele Menschen nicht an die Verbote im Bereich des Großen Kaarster Sees gehalten (Archivbild). Foto: Anja Tinter

Kaarst Die heißen Temperaturen am Wochenende haben wieder massig Menschen an den Kaarster See gelockt. Dabei wurden zum wiederholten Male die Verbote am Großen Kaarster See missachtet. Das ruft nun die Bürgermeisterin auf den Plan, die bei erneuten Verstößen Konsequenzen androht.