Basketball : Elephants holen Spieler vom US-College

Grevenbroich Mit einem Auswärtsspiel bei der in Sachen Titel hochgehandelten BG Hagen starten die Elephants Grevenbroich am 25. September in die Saison 2020/2021 der Basketball-Regionalliga NRW.

Mit einem Auswärtsspiel bei der in Sachen Titel hochgehandelten BG Hagen starten die Elephants Grevenbroich am 25. September in die Saison 2020/2021 der Basketball-Regionalliga NRW. Läuft alles planmäßig, steht dann auch Andrija „Dre“ Blatancic auf dem Feld. Der 24 Jahre alte Norweger mit kroatischen Wurzeln spielte in den vergangenen vier Jahren in der US-amerikanischen College-Liga NCAA. Nach den Stationen Colorado Northwestern und Howard College lief er ab 2018 für die Academy of Art University im kalifornischen San Francisco auf, kam dort in 23 Spielen im Schnitt auf 17,8 Punkte und 8,8 Rebounds. Nach der Saison schloss sich der 2,01 Meter große Innenspieler der St. Cloud State University in Minnesota.an. Er schloss seine Karriere als Uni-Basketballer im Frühjahr nach 16 Partien mit durchschnittlich 9,4 Punkten und 3,8 Rebounds ab. Nach Sichtung des zur Verfügung stehenden Videomaterials ist Elephants-Trainer Ken Pfüller überzeugt: „Er verstärkt uns unterm Korb, kann aber auch außen spielen.“ -sit