Ex-KSK-Ringer Paul Pesch : Der Mann mit den magischen Händen

Neuss Auch mit 80 Jahren ist der Neusser der Masseur, dem die Patienten vertrauen.

Paul Pesch ist Masseur und medizinischer Bademeister, was für sich genommen noch keine große Nummer ist. Allerdings feiert der Neusser heute im Café Schwarz in Büderich ein Jubiläum: 30 Jahre als selbstständiger Therapeut – und das im zarten Alter von 80 Jahren. Die Massagepraxis des ehemaligen Ringers des KSK Konkordia Neuss an der Venloer Straße gilt unter Patienten als das Lourdes vom Rhein. „Wenn’s schwierig wird, schicken wir unsere Jungs zu ihm“, sagt KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg. Auch er baut schon seit Jahrzehnten auf den „Mann mit den magischen Händen“. Er erinnert sich noch gut an den Tag, als ihn seine Kollegen einst von der Arbeit in dessen Praxis trugen: „Ich konnte mich nicht mehr rühren; und als ich nach Hause ging, habe ich mich bewegt wie ein junger Gott.“ Wie Vater Matthias und seine Brüder Willi und Rudi zählt Paul Pesch damit längst zu den KSK-Legenden.