Erpressungsversuche im Rhein-Kreis Neuss : Polizei warnt vor betrügerischen E-Mails

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss erhielten einige Bürgerinnen in der vergangenen Woche dubiose E-Mails mit Erpressungsversuchen. Die Polizei weist darauf hin, nicht auf die Forderungen einzugehen.

In den aktuellen Fällen drohten die Unbekannten beispielhaft, unter anderem Nacktbilder der Opfer ins Netz zu stellen. In einer anderen Mail behaupteten sie, Passwörter abgefangen zu haben. Um zu verhindern, dass dieses intime Bildmaterial und die sensiblen Daten an Dritte weitergeleitet würden, sollten die Betroffenen "Schweigegeld" in Form von Bitcoins bezahlen.