Konzern mit Sitz in Neuss : 3M bekämpft Betrug im Zusammenhang mit seinen Produkten

Konzern mit Sitz in Neuss

Der 3M Standort in Neuss besteht seit 1973. Er wurde 2001 um ein modernes europäisches Forschungszentrum erweitert. Foto: 3M/Jochen Rolfes

Rhein-Kreis Der Multitechnologie-Konzern arbeitet unter anderem mit großen Online-Markthändlern daran, Fälscher und Preistreiber zu identifizieren, deren Angebote von den Internetseiten zu entfernen sowie diese den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu melden.

Der Multi-Technologiekonzern 3M setzt sich für die Bekämpfung von Preismissbrauch, Betrug und Fälschungen im Zusammenhang mit seinen Produkten zum Schutz vor Covid-19 ein. Es seien Fälle bekannt, in denen Personen sich in betrügerischer Absicht als mit 3M verbunden ausgeben, Produkte zu stark überhöhten Preisen verkaufen, gefälschte Ware als 3M-Produkte verkaufen und fälschlicherweise vorgeben, 3M-Produkte herzustellen. „3M setzt sich dafür ein, die Öffentlichkeit vor Fälschungen und Preismissbrauch im Zusammenhang mit wichtigen Schutzprodukten – einschließlich dringend benötigter Atemschutzmasken für das Gesundheitswesen in unserer Region – zu schützen“, sage Mike Roman, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von 3M.