Corona-Krise im Rhein-Kreis Neuss : Notfall-Fonds für Kinder gefordert

Rhein-Kreis Die Kreistagsfraktion der Grünen hat einen entsprechenden Antrag für die Sitzung des Kreisausschusses am 6. Mai eingereicht. Der Fonds soll vor allem Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen.

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat auf einen Bericht unserer Redaktion reagiert, in dem das verschärfte Leid bedürftiger Menschen in der Corona-Pandemie thematisiert wurde. Die Verantwortlichen teilten nun mit, ärmeren Kindern und Jugendlichen mit einem Notfall-Fonds während der Coronakrise unter die Arme greifen zu wollen. Für die Sitzung des Kreisausschusses am 6. Mai wurde ein entsprechender Antrag eingereicht.

Der Notfall-Fonds für besonders bedürftige Personen soll insbesondere Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen. Die von Armut betroffenen Kinder und Jugendliche haben zwar grundsätzlich Anspruch auf Zusatzleistungen durch das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), bekommen aber durch die Schließungen von öffentlichen Einrichtungen und Sportvereinen keinen Zugang mehr zu diesem Bundesprogramm, heißt es in dem Antrag. „Gerade in dieser für alle schwierigen Situation ist es völlig unverständlich, dass die Kinder, die jetzt kein warmes Mittagessen in Schulen oder Kitas bekommen, aber einen Rechtsanspruch auf BuT-Leistungen haben, nicht zumindest das eingesparte Geld direkt ausbezahlt bekommen“, so Manfred Haag, Kreistagsabgeordneter der Grünen-Fraktion. Im Ergebnis spare der Staat auf Kosten der Bedürftigen, kritisiert Haag weiter.