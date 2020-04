Juwelierin und Dozentin : Doro Eicker gestaltete das Ehrenwappen der Stadt Neuss

Doro Eicker, Goldschmiedin und Juwelierin, hat in ihrem Atelier an der Kanalstraße für die Stadt Neuss eine neue höchste Auszeichnung entworfen. Das Goldene Ehrenwappen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In ganz kleiner Serie wurde ein Ehrenwappen für die Stadt Neuss gefertigt. Es sollte von Anfang an die höchste Auszeichnung sein, die die Stadt vergibt, allerdings unter der Würde einer Ehrenbürgerschaft bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Sommerfeld

Mit dem neuen Ehrenwappen darf sich bislang erst ein Träger schmücken: Im Juli 2019 verlieh Bürgermeister Reiner Breuer diese höchste Auszeichnung der Stadt Neuss an Heinz Günther Hüsch für seine Verdienste um die Heimatstadt. Gestaltet wurde das Ehrenwappen von Doro Eicker – Goldschmiedin mit eigener Atelierwerkstatt an der Kanalstraße 16 in Neuss.

„Meine Arbeiten zeichnen sich durch klare, geometrische Formen aus, die Strenge vermitteln“, erklärt die 1958 in Büttgen geborene und in Neuss aufgewachsene Künstlerin. Diese Strenge werde von ihr aber immer wieder durch spielerische Elemente aufgebrochen. Der Kontrast „zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen Starrheit und Bewegung“ durchziehe ihr komplettes Werk – und finde sich auch im Ehrenwappen wieder: Auf einer silbernen Brosche in perfektem Rund „schwebt“ mit leichtem Abstand eine goldene Scheibe mit dem Neusser Stadtwappen in abstrahierter Form und dem Schriftzug „Ehrenwappen Stadt Neuss“.

Das Ehrenwappen wurde in ganz kleiner Serie gefertigt und erst einmal verliehen. Foto: Andreas Woitschützke

Der goldene Kreis ist nicht mathematisch, sondern gezeichnet, die Buchstaben und das Wappen sind ebenfalls mit der Hand gefertigt – nicht am Computer konstruiert. „Die Brosche trägt meine Handschrift“, fasst Doro Eicker zusammen. Für die runde Form habe sie sich entschieden, damit die Ansteckbrosche für Männer und Frauen gleichermaßen gut tragbar sei. Bei der Verpackung griff die Kunsthandwerkerin die „neun Kugeln des Quirinus“ auf: Die Ehrengabe liegt in einer von neun runden Vertiefungen der Schachtel.

Auch die Künstlerin selbst trägt gerne Broschen, dabei sei sie selbst „nicht wirklich ein Schmuckträger“. So würden Ringe sie bei der Arbeit stören. In ihrer Werkstatt entstehen Broschen, Ringe und Ketten, die durch die reizvolle Verbindung von geometrischen Formen und dem bevorzugten Material Silber auf der einen sowie auflockernden Elementen wie buntem, gewachstem Garn und Steinen auf der anderen Seite ihren besonderen Reiz entfalten. Ein Ring mutet an wie eine Garnspule, der Faden kann abgewickelt und je nach Wunsch durch einen anderen ersetzt werden. So könne die Kundin „mitspielen“.

Im Moment experimentiere sie mit indianisch-inspirierten Techniken: „Ich webe Steine mit dünnen Nylonfäden in Ketten ein“, berichtet die Künstlerin, die auch gehäkelte Elemente einarbeitet. Schon als Schülerin habe sie sich für einen gestalterischen Beruf interessiert. Auf eine Goldschmiedelehre folgte das Studium Produktdesign/Schmuckdesign an der Fachhochschule Düsseldorf. Seit 1988 ist Doro Eicker freiberuflich tätig. Das Atelier in Neuss, das sie nach der durch die Pandemie diktierten Zwangspause am Montag wieder öffnen durfte, betreibt sie seit 2015.