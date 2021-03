Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : Berufsorientierung in Corona-Zeiten

Rhein-Kreis Derzeit können Jugendliche aus über 20.000 Studiengängen und 330 Ausbildungsberufen wählen. Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufsorientierung unter Pandemiebedingungen unterstützen können, war jetzt das Thema einer digitalen Informationsveranstaltung.

In ihrem Beitrag „Endspurt Schule – Zielgerade Beruf: Wer kann meinem Kind aktuell weiterhelfen?“ präsentierte Trampen zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Orientierung, darunter auch digitale Angebote wie der Berufswegenavigator und das Buchungsportal für Berufsfelderkundungen und Praktika-Angebote auch in Corona-Zeiten: www.fachkräfte-für-morgen.de. „Präsenzveranstaltungen zur Studien- und Berufswahl müssen derzeit Corona-bedingt noch ausfallen. Digitale Veranstaltungen wie der Tag der Logistik, der Girls’ Day und der Boys‘ Day bieten auch in Pandemie-Zeiten gute Möglichkeiten zu Berufsfelderkundungen“, erklärt Kreisdirektor Dirk Brügge mit Blick auf das große Interesse an der Veranstaltung der Landeselternschaft mit über 2000 Anmeldungen.