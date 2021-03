75 Jahre TC BW Neuss : Tennisschuhe gab’s nur auf dem Schwarzmarkt

Foto: TC BW Neuss 6 Bilder Erinnerungen aus 75 Jahren TC Blau-Weiss Neuss

Neuss Am Samstag vor 75 Jahren wurde der TC Blau-Weiss Neuss gegründet. Er war zeitweise der erfolgreichste und damit auch bekannteste Tennisverein in Deutschland.

Von Volker Koch

Herbert Karrenberg war ein Mann mit Weitblick. „Unmittelbar nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges riefen sportbegeisterte Damen und Herren den Tennisclub Blau-Weiss Neuss ins Leben. Das kann unter Berücksichtigung der damaligen Lebensumstände nur als eine von großem Optimismus getragene Tat bezeichnet werden. Die Entwicklung, die der Club … genommen hat, hat den Wagemut der Gründer voll und ganz bestätigt,“ schrieb der damalige Oberbürgermeister dem TC Blau-Weiss Neuss anlässlich dessen 30. Geburtstags in Stammbuch.

Eine prophetische Aussage. Schließlich hat Herbert Karrenberg (1913 - 1982) die große Zeit des Tennisclubs, der am heutigen Samstag (13. März) vor 75 Jahren gegründet wurde, nicht mehr erlebt. Sie begann am 25. September 1983, als die Blau-Weissen mit einem 6:3-Sieg über den LTTC Rot-Weiß Berlin den ersten ihrer insgesamt zehn Titel als Deutscher Mannschaftsmeister erkämpften, was die Neusser knapp vier Jahrzehnte später immer noch zum Bundesliga-Rekordmeister macht. Um 15.30 Uhr begann an diesem Sonntagnachmittag auf der Anlage des TC Amberg am Schanzl – den Titelverteidiger hatten die Blau-Weissen tags zuvor im Halbfinale mit 7:2 bezwungen – eine Ära, wie sie der Neusser Sport nie zuvor erlebt hat. Und die auch einmalig in der Geschichte einer Stadt bleiben wird, in der der Sport oft in der Rubrik „ferner liefen“ abgeheftet wird. Es war die Zeit, als die Neusser im Juli und August zu Tausenden an die Jahnstraße pilgerten, wenn sich die Blau-Weissen auf den dortigen Aschenplätzen mit ihren Kontrahenten aus der Bundesliga die gelben Filzbälle um die Ohren schlugen.

Spiele von BW Neuss in der Bundesliga sorgten einst für eine proppevolle Tennis-Anlage an der Jahnstraße. Foto: TC BW Neuss

Unvergessen jener Sonntag im August 1991, als Michael Stich vier Wochen nach seinem Triumph bei den All England Championships mit dem MTTC Iphitos München im Jahnstadion auflief. Dort standen sich 5000 Zuschauer gegenseitig auf den Zehen, um einen Blick auf den Wimbledon-Sieger werfen zu können. Doch auch an „normalen“ Spieltagen, wenn die Gegner TK Grün-Weiß Mannheim oder TC Karlsruhe-Rüppurr hießen, kamen die Neusser in Scharen – von den Lokalduellen mit Etuf Essen oder dem Düsseldorfer Rochusclub ganz zu schweigen. Nicht jede Besucherin und nicht jeder Besucher verstand so richtig den Modus mit sechs Einzeln und drei Doppeln, die damals gespielt wurden, nicht jeder erkannte auf Anhieb, auf welcher Seite des Netzes gerade der Neusser Spieler stand. Doch das war herzlich egal: Bundesliga-Tennis an der Jahnstraße war ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem „Sehen und Gesehen-Werden“ eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielten wie Volleys und Passierschläge.

Rafael Nadal 2003 beim Bundesligisten TC BW Neuss. Foto: D. Skaliks

Von alldem konnten jene „sportbegeisterten Damen und Herren“ natürlich nichts ahnen, die am 13. März 1946 den Tennisclub Blau-Weiss Neuss ins Leben riefen. Das Datum war kein Zufall, denn erst zwei Wochen zuvor war das Verbot von Sportvereinen in der britischen Besatzungszone aufgehoben worden. 48 Gründungsmitglieder (und einige Jugendliche), notiert das Gründungsprotokoll, kamen an diesem Mittwoch in der Gaststätte „Em Schwatte Päd“ zusammen, hatten binnen neunzig Minuten den neuen Verein aus der Taufe gehoben und Heinz Jungbluth zum Vorsitzenden gewählt. Paul Leuchten (2. Vorsitzender), Hubert Schicken (Kassenwart), Ernst Schulten (Sportwart), Lothar Münch (Jugendwart) und Wilma Bodenheim (Geschäftsführung) bildeten den weiteren Vorstand. Der Jahresbeitrag wurde auf 36 Reichsmark festgesetzt.

Auch wenn die Plätze im Jahnstadion zumindest provisorisch wieder instandgesetzt worden waren, erwies sich Tennisspielen im ersten Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs naturgemäß als Herausforderung. „Der Spielbetrieb erfolgte unter eingeschränkten Umständen, da nicht immer ausreichend Schläger zur Verfügung standen. Ebenfalls konnte nicht geduscht werden,“ schrieb der damalige Vorsitzende Norbert Reiß in seinem Grußwort zum 60-jährigen Vereinsbestehen im Jahre 2006. Die Chronik hält zu diesem Thema fest: „Tennisschuhe gab es zum Teil noch aus Altbeständen – andernfalls wurde man gelegentlich auf dem Schwarzmarkt fündig. Mit Kleidung wurde improvisiert – wie in vielen, vielen anderen Dingen. Tennisbälle gab es nur im benachbarten Ausland oder aus Care-Paketen aus den USA. Auch spielten auf der Anlage gelegentlich britische Offiziere, die Tennisbälle bereitstellten.“

Von den Gründungsmitgliedern lebt 75 Jahre später keines mehr – den 60. Geburtstag des Vereins durften Lene Hannet und Lothar Münch noch erleben. Doch aus der Gruppe der Jugendlichen, die sich trotz widriger Umstände alsbald auf den Plätzen im Jahnstadion tummelten, ist ein Trio immer noch bei Blau-Weiss aktiv. Alle drei haben dabei in verschiedenen Vorstandsämtern Geschichte und Geschicke des Klubs über Jahrzehnte mitbestimmt: Jürgen Gelbke als 2. Geschäftsführer, Helmut Zuschlag als Sportwart, ohne dessen organisatorisches Geschick wenig bis gar nichts lief an der Jahnstraße (was man immer merkte, wenn er ausnahmsweise mal nicht da war). Und Matthias Stechmann. Er gehört zu jenen fünf Namen – außer ihm noch Rolf W. Kleinknecht, Ernst-Ludwig Hansmann, Günther Thoms und Lutz Steinhöfel – die untrennbar mit dem TC Blau-Weiss Neuss verbunden sind.

Von 1976 bis 1985 war er Vorsitzender, anschließend stand er seinem Freund Rolf Kleinknecht als Stellvertreter zur Seite. Zusammen haben beide fast ein Vierteljahrhundert den Verein geführt und geprägt – und ungewohnte Kontinuität in die Vorstandsarbeit gebracht. Denn in den ersten drei Jahrzehnten seines Bestehens „verschliss“ der Klub neun Vorsitzende. Und nach Kleinknechts Ausscheiden im Jahre 1998 waren es erneut fünf, bis 2015 mit der Wahl von Abraam Savvidis wieder mehr Ruhe in die Führungsetage eingekehrt zu sein scheint. Rolf Kleinknecht gelang es während seiner zwölfjährigen Amtszeit, den TC Blau-Weiss neben einer sportlichen auch zu einer gesellschaftlichen Größe in Neuss zu machen. Und er selbst stieg zu einer Führungspersönlichkeit des Neusser Sports auf, nicht zuletzt, weil er fünf Jahre (1997 – 2002) an der Spitze des Stadtsportverbandes auch sportpolitische Akzente setzte – bis sein allzu früher Tod dem im Jahre 2003 ein Ende machte.

Günther Thoms und Lutz Steinhöfel haben den Klub auf sportlicher Seite geprägt. Als Blau-Weiss 1978 seine erste Spielzeit in der Bundesliga bestritt, war Thoms noch als Spieler dabei. Als Teamchef führte der heute 81-Jährige, der zwischen seinen Wohnsitzen in Kaarst und im niedersächsischen Polle hin und her pendelt, den Klub zu allen zehn Deutschen Meistertiteln, davon zwischen 1983 und 1989 sieben in Folge, und saß auch beim Europapokalsieg 1988 auf der Bank.

Lutz Steinhöfel trug sich bereits im zarten Alter von elf Jahren in die Vereinsannalen ein. Denn als 1967 Slavia Prag zu Besuch in Neuss weilte, trat er gegen die gleichaltrige Martina Navratilova an. „Die hat damals schon gespielt wie ein Mann“, erinnert sich der 64-Jährige. Der vollends zur Klublegende wurde, als er 1980 nach Lehr- und Wanderjahren in Düsseldorf und Krefeld an die Jahnstraße zurückkehrte. Er gehörte zu jenem Aufgebot, das am 25. September 1983 den ersten Meistertitel gewann. Als „Mister Bundesliga“ – so genannt, weil er in allen Einzeln ungeschlagen blieb – war ihm das noch zwei Mal vergönnt, als Trainer war er an drei weiteren Titeln beteiligt. Als Teamchef und aktuell als 2. Vorsitzender hat er seither „den Klub durch alle Höhen und Tiefen begleitet,“ sagt Steinhöfel, dessen jüngster Sohn Ben zu den hoffnungsvollen Nachwuchstalenten der Blau-Weissen gehört.

Die Erfolge, zu denen noch sechs Deutsche Vizemeisterschaften gehören, wären allesamt undenkbar ohne einen Mann, der Blau-Weiss geprägt hat wie kein anderer, der sich selbst aber stets nur mit dem bescheidenen Titel „Leistungsreferent“ schmückte: Ernst-Ludwig Hansmann, den alle nur „Elu“ riefen, hat mit Geld, Beziehungen und nimmermüdem Engagement den TC Blau-Weiss zum erfolgreichsten und – zumindest zeitweise – bekanntesten Tennisverein Deutschlands gemacht. Mit seinem Wechsel vom Nachbarklub HTC Schwarz-Weiß begann 1963 der Aufschwung, als er am 22. Mai 2014 im Alter von 76 Jahren an seinem Zweitwohnsitz auf Mallorca verstarb, wähnten nicht wenige den Klub am Ende. Denn Hansmann, der neben dem Bundesligateam weitere Mannschaften förderte und dem Verein so mehr als zwei Dutzend Deutsche Meistertitel bescherte, war viel mehr als nur ein Mäzen, der in den „goldenen Zeiten“ das komplette deutsche Daviscup-Team als „Medenmannschaft“ unter Vertrag hatte und in Gustavo Kuerten (1995) und Rafael Nadal (2003) zwei Spieler an die Jahnstraße holte, die später Nummer eins der Weltrangliste werden sollten.