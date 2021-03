Handball-Regionalliga : Neusser HV holt Kreisläufer aus Korschenbroich

Neuss Derzeit steht Aaron Jennes noch im Kader des TV Korschenbroich, sein Abschied im Sommer steht aber schon seit ein paar Wochen fest. Sein neuer Verein liegt ganz in der Nähe.

Mitte Februar hatte Handball-Regionalligist TV Korschenbroich verkündet, dass er nicht weiter mit Aaron Jennes plant. Jetzt hat der Kreisläufer einen neuen Verein gefunden, und das ganz in der Nähe. Ab der neuen Saison läuft er für den Ligakonkurrenten Neusser HV auf. Seit klar ist, dass die Saison wegen Corona in der geplanten Weise nicht beendet wird und es keine Absteiger gibt, können auch die noch im vergangenen Jahr mit 0:6 Punkten schlecht gestarteten Neusser für die Regionalliga planen.

Ein Teil dieser Planungen ist jetzt also der 23-Jährige Jennes, der mit seinen zwei Metern Größe und seinen über 100 Kilogramm schon rein körperlich eine imposante Erscheinung ist. Seine bisherigen Stationen waren HSG Rheydt-Geistenbeck, ATV Biesel, ART Düsseldorf, TSV Kaldenkirchen und eben der TVK. „Wir wünschen uns nichts mehr, als die Geselligkeit und natürlich in erster Linie den Handball mit ihm zu feiern und bereiten uns weiter intensiv auf eine hoffentlich unbeschwertere Saison 21/22 vor“, heißt es auf der NHV-Homepage zu dem Wechsel. In Sachen Personalplanungen hatten die Neusser zuvor schon die Vertragsverlängerung mit dem aktuell an den Bundesligisten HC Coburg ausgeliehenen Torwart Paul Dreyer und die Verpflichtung des Rückraumspielers Daniel Zwarg aus Aldekerk vermeldet.