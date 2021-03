Neuss in der 2. Basketball-Bundesliga : Tigers reisen zu flinken ChemCats

Neuss Zuletzt haben die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss viel Selbstbewusstein getankt. Das können sie am Samstag beim Auswärtsspiel in Chemnitz gut gebrauchen.

Eigentlich hält John F. Bruhnke große Stücke auf die ChemCats Chemnitz. Einerseits mag er die Menschen in dem Verein, andererseits ist der Trainer angetan von der guten Nachwuchsarbeit, die dort in Sachen Basketball geleistet wird. Dennoch ist er nicht restlos begeistert, wenn für seine TG Neuss Tigers das Auswärtsspiel im Osten der Republik ansteht. Denn das bringt für die Neusserinnen die weiteste Auswärtsfahrt in der 2. Bundesliga mit sich. Und weil die Partie am Samstag um 16 Uhr angepfiffen wird, ist extrem frühes Aufstehen angesagt. Bereits um 6.30 Uhr macht sich der Reisebus auf in Richtung Autobahn.