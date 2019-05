Angebot in Remscheid : Werkstattatelier bietet Perspektiven

Angebot in Remscheid

Remscheid Das Wichtigste ist immer, eine Perspektive zu haben. Gerade für Langzeitarbeitslose ist das aber sehr schwer.

Genau da knüpft das neue Projekt „Jobfit Plus“ der Diakonie im Kirchenkreis Lennep an. In Kooperation mit dem Jobcenter bietet sie insgesamt 15 Teilnehmern eine neue Chance.

Im ehemaligen Blumenladen an der Kirchhofstraße 5 hat die Diakonie als Mieter seit Anfang des Jahres ein Werkstattatelier geschaffen, in dem sich die Teilnehmer in verschiedenen Bereichen ausprobieren können, wieder Alltagsstrukturen lernen. Das Angebot hat sich auf die Themen Upcycling, E-Mobilität, Kunst und Kultur sowie Urban Gardening konzentriert.