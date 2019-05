Gericht in Wuppertal : Jugendstrafen für Überfall

Am Landgericht Wuppertal wurde ein Überfall auf die BFT-Tankstelle an der Solinger Straße verhandelt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Wuppertal/Remscheid Der Überfall im November 2018 auf die BFT-Tankstelle an der Solinger Straße wurde am Landgericht Wuppertal abschließend verhandelt.

Demnach sei der Bartträger, sein bester Freund, beim Überfall lediglich Statist gewesen. Vom deutlich kleineren Kind wurde der mit einem Messer am Hals als Geisel genommen – ein Schauspiel, das auf dem Überwachungsvideo ziemlich lächerlich aussah. Der Ältere bedrohte derweil den geschockten Pächter mit einer (ungeladenen) Schreckschusspistole und bediente sich aus der Kasse. Beute: 1360 Euro. Alle drei verließen gemeinsam den Verkaufsraum, das war schon auffällig. Tatsächlich – so das Gericht – habe das finanziell klamme Trio in der Wohnung des Bärtigen abgesprochen, ihn als Kundschafter in den Verkaufsraum zu schicken. Sollte er nicht gleich wieder herauskommen, sollte der Überfall starten. Die Flucht gelang nur teilweise. Die „Geisel“ wurde von der Polizei festgenommen, auf der Wache vernommen und nach Hause geschickt.