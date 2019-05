Intzestraße in Remscheid : Unbekannte beschädigen zehn Fahrzeuge

Remscheid In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Intzestraße in Remscheid zehn geparkte Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Samstag 23.30 Uhr und Sonntagmorgen um 6 Uhr. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0202/284-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(irz)