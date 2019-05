72 Stunden-Aktion : Tanzen und Singen für die gute Sache

Remscheid Vier regionale Newcomer-Bands gaben im Rahmen der 72 Stunden-Aktion ein Benefizkonzert in der „Welle“.

Die Aktion ist eine gemeinnützige Bundesweite Veranstaltung des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend), die erstmals 2013 in den Bistümern ausgeführt wurde und in diesem Jahr in die zweite Runde geht. Das Ziel ist, innerhalb von drei Tagen ein soziales Projekt zu planen und umzusetzen und damit zum Beispiel regionalen Einrichtungen zu helfen. Wie dieses Vorhaben aussieht, ist dabei allen Gruppen völlig frei überlassen.

Im Kreis Remscheid/Solingen wurde zum Beispiel ein Kinderfest organisiert, von dem der gesamte Erlös dem Hospiz Burgholz gespendet, eine KiTa renoviert und im Fall Lennep der Garten des Jugendzentrums „Die Welle“ verschönert werden sollte. Für das Team ging es mit der Auftaktveranstaltung am Donnerstagnachmittag in Solingen los, und sofort danach begannen die Vorbereitungen.

Das Benefizkonzert am Freitag war nicht nur der Höhepunkt, sondern auch die Haupteinnahmequelle in den 72 Stunden. Das gewonnene Geld floss in Materialien, die für den Umbau des Gartens benötigt wurden. Aus Paletten sollten Sitzmöbel entstehen, der Grill neu gebaut, die Bogenschieß-Fläche erneuert, Beete angelegt werden und vieles mehr. „Wir hoffen, dass wir noch Sponsoren für Blumen, Farbe und so finden. Dieses Mal ist es echt schwer, und wir bekommen viele Absagen“, berichtete Patrick Venta.