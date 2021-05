Bergische Diakonie Wülfrath : Atelier feiert 25. Geburtstag kreativ

Wülfrath Aus 25 alten Stühlen sollen in individueller Heimarbeit künstlerische Objekte werden und ein Film soll die Teilnehmer des Offenen Ateliers vorstellen. Nebenbei soll auch noch Haus Langensiepen renoviert werden.

Um die Teilnehmer des Offenen Ateliers „zu zeigen“, läuft derzeit ein Kunstprojekt. „Wir haben 25 Stühle verteilt, die von den Leuten zuhause gestaltet werden“, erzählt Manuel Rohde. Diese Stühle waren eine Spende der Tafel. „Es ist also ein Upcycling-Projekt“, so Rohde, und Sunci Matijani fügt hinzu: „Wir bekommen immer wieder Fotos von den einzelnen Arbeitsschritten. Es wird einen Glücksstuhl geben, einen Frauenpower-Stuhl.“

Kunst in Düsseldorf : Neues Hotel in Pempelfort wird zur Ausstellungsfläche für Kunst

Corona-Impfung am Niederrhein : Kleine „Impfstraße“ in der Gelderner Diakonie

Da in der Kirche derzeit keine Gottesdienste stattfinden können, wird der Kirchenraum regelmäßig kreativ gestaltet und so ein spiritueller Raum geschaffen. „Im Mai wird es zum Luther-Lied etwas Neues zu sehen geben“, verspricht Manuel Rohde. Außerdem wird die Zeit des Lockdowns genutzt, um Haus Langensiepen barrierefreier zu gestalten. Der Zugang und die Toilette werden barrierefrei angelegt.

„Das Offene Atelier hat sich beständig weiterentwickelt“, sagt Diane Kollenberg-Ewald, Bereichsleiterin des sozialtherapeutischen Verbundes, „auch mit Projekten, die bis in die Gemeinden hineinreichen.“ Und so soll es sich auch weiterhin entwickeln und offen sein für neue Einflüsse und Veränderungen. „Wir halten am Kern fest und entwickeln an den Enden weiter.“