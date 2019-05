Großes Jugend-Projekt in Remscheid : Professioneller Videodreh für „#5630“

Die Kamerad filmt Mitglieder des Team Ferox mitten im Sprung. Im Hintergrund sieht man das Wandbild von Rene Schneider. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen/Remscheid Das Projekt mit und für Jugendliche aus Remscheid wird konkreter. Ein Teaser dazu soll im örtlichen Kino laufen. Kulisse für die Dreharbeiten war am Wochenende eine Fabrikhalle in Hückeswagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Eine alte Industriehalle, Staub liegt in der Luft. Auf den Airtrack-Matten üben Jugendliche Saltos oder Flickflacks. Sie wirbeln nur so durch die Luft. Weiter hinten gehen die Mädchen noch einmal die einstudierte Choreographie durch. Das bunte Graffiti an der Wand durchbricht die rustikale Industrieatmosphäre und passt doch zum leicht morbiden Charme der leeren Werkshalle.

Diese steht zwar in Hückeswagen, bildet aber dennoch die perfekte Kulisse für das Remscheider Projekt „#5630 – Wir in Remscheid“. Im vergangenen Sommer startete die Kampagne, die unter der alten Remscheider Postleitzahl und dem modernen Hashtag der Jugend zeigen soll, dass es für sie ein gemeinsames Remscheid gibt, mit dem sie sich identifizieren können.

Info Event für Sponsoren findet Anfang Juli statt Show Ende November/Anfang Dezember läuft die große Multimedia-Show, an der die Akteure derzeit arbeiten. Peitz verspricht „Champions-League“-Niveau. Sponsoren Am 3. Juli findet ein Event für Sponsoren statt. Förderer werden immer gesucht. Das Projekt soll auch im nächsten Jahr weitergehen. Online „5630.eu“.

Über 300 Jugendliche aus den Bereichen Bewegung, Musik, Wissen und Kunst wurden im Herbst im Teo Otto Theater gecastet. Seitdem arbeiten sie in verschiedenen Workshops an ihrer Darbietung für die große Finalshow Ende November. „All das, was Remscheid ist, wollten wir zusammenbringen. Das wird von den Jugendlichen super gut aufgenommen“, sagt Jochen Peitz, neben Marcel Haupt einer der Initiatoren.

Synergien werden genutzt, die ganz neue Dinge entstehen lassen. So wie etwa die professionelle Produktion am Wochenende in dem Objekt vom Industriehof Lüttringhausen GmbH sowie der Volksbank an der Peterstraße. Mit Profi-Equipment und im One-Shot-Verfahren drehten die Initiatoren von „#5630“ mit rund 55 jugendlichen Bewegungskünstlern den 60 Sekunden-Teaser, der im Remscheider Kino laufen soll.

„Ich freue mich auf das Endresultat“, sagt Thimo Pepersack (22). Dem Freerunner vom Team Ferox gefällt vor allem, dass auch Sportarten miteinbezogen werden, die nicht immer allen geläufig sind. Weil sie vorab nichts einstudieren, sondern sich ihre Bewegungen erst vor Ort überlegen können, forderte der Dreh enorm viel Konzentration von den Freerunnern. „Das macht Spaß und es ist cool, dass es so etwas gibt“, ergänzt Elena Effey (16).

Lino (12), Angelina (14), Elisa (11), Lotte (11), Amy (13) und Leni (11) von den Artistic Jumpers haben eine genaue Choreographie. Konzertiert sein müssen sie aber trotzdem, um sich nicht zu verletzen. Einige der Stunts, wie ein Wurf über das Klavier, sind nicht ungefährlich. Der staubige Boden ist zudem rutschig. Ihr Fazit zum Projekt: „Das ist cool“.

Von den rund 20 Filmprojekten innerhalb der Initiative sei das Video zum Element das aufwendigste, betont Peitz. Auch die drei anderen Säulen der Kampagne wurden darin bedient. Die Musik im Film wurde extra von Sven Maresch komponiert. Das Graffiti von Künstler René Schneider vereint alle vier Elemente.

Das Video soll vor allem Emotionen transportieren und weitere Jugendliche für den geplanten Flashmob motivieren – die größte Aktion von „#5630“. Große Holzzahlen sollen zudem im Stadtgebiet verteilt aufgestellt werden und immer wieder an einem anderen Ort für Irritation und Aufmerksamkeit sorgen.