Kultur in Remscheid : Kulturmanagement ist wieder komplett

Stephanie Licciardi (2.v.l.) unterstützt ab sofort Veronika Weber (2.v.r.). Wolfgang Moritz (l.) und Gabriele Hötte (r.) freuen sich darüber. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Stephanie Licciardi aus Remscheid unterstützt seit Mitte Mai Veronika Weber als Nachfolgerin von Anna Winkels in der Klosterkirche.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Kulturmanagement der Klosterkirche bleibt weiterhin fest in weiblicher Hand. Nachdem die langjährige Kulturmanagerin Anna Winkels dem Trägerverein Kulturzentrum Klosterkirche ihre Entscheidung mitgeteilt hatte, zu Ende April zu kündigen, konnte der Vorsitzende Wolfgang Moritz am Dienstagnachmittag zusammen mit seiner Vorstandskollegin Gabriele Hötte mit Stephanie Licciardi Winkels Nachfolgerin vorstellen. „Wir sind sehr zufrieden heute. Denn mit der Verpflichtung von Stephanie Licciardi haben wir es zu verhindern geschafft, die Remscheider Kulturszene in ein tiefes Loch fallen zu lassen“, sagte Moritz.

Zwar sei Veronika Weber seit Oktober 2019 nach ihrer Elternzeit wieder im Boot, die Aufgaben im Kulturmanagement seien mit ihrer 20-Stunden-Stelle allerdings kaum zu schaffen. „Wir haben die Stelle bereits im Dezember ausgeschrieben und im Januar Vorstellungsgespräche geführt“, sagte Moritz. Eine Kandidatin, die bereits zugesagt hätte, habe jedoch aus privaten Gründen kurzfristig wieder abspringen müssen. „Umso glücklicher sind wir nun, dass Stephanie Licciardi in Vollzeit in enger Kooperation mit Veronika Weber die Geschicke der Klosterkirche leiten wird“, sagte Moritz.

Info Viele Highlights auch in der neuen Spielzeit Saison Die neue Saison fängt nach der Sommerpause am Sonntag, 1. September, mit einem Konzert der Gruppe „Jazzlight“ an. Neben beliebten Klosterkirchen-Gästen wie Lisa Feller (25. September) oder der Simon & Garfunkel Revival Band (9. Januar), gibt es auch Klosterkirchen-Premieren: etwa den Kabarettisten Florian Schroeder

(26. April) oder Pasquale Aleardi & Die Phonauten (7. Februar).

Stephanie Licciardi, 32 Jahre alt und aus Remscheid, freut sich sehr auf die neue Aufgabe: „Ich sehe sehr viel Potenzial in der Aufgabe. Es ist eine tolle Chance, die sich hier bietet“, sagte sie. Nach ihrem Master-Studium in Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf habe sie noch eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht sowie als Journalistin umfangreiche Einblicke in die Remscheider Kulturszene gewinnen können. „Stephanie Licciardi wird aber nicht nur im Büro tätig sein, sondern sich auch in die Planung und Konzeption von Kulturveranstaltungen einbringen“, sagte Moritz. Die diesjährige Saison sei zwar schon fast am Ende – und damit die nächste auch nahezu durchgeplant und gebucht. Aber längerfristig sei eine Kooperation der beiden Kulturmanagerinnen natürlich in allen Bereichen rund um die Klosterkirche das Ziel. „Komplettiert wird das Team durch unsere langjährige Mitarbeiterin Martina Siebe“, betonte Moritz.

Das neue Programm werde in der kommenden Woche ausliegen, sagte Veronika Weber. „In der zu Ende gehenden Saison werden uns Jürgen Becker und die Springmäuse noch einmal sehr gut besuchte Veranstaltungen verschaffen“, sagte Weber. Dennoch wolle sie bereits jetzt auf einige der kommenden Highlights verweisen.

„Besonders freue ich mich auf eine konzertante Lesung zu 70 Jahre Grundgesetz mit dem Bestseller-Autor Bernhard Schlink und dem Musiker Wolfgang Stute. Aber auch Marcus Maria Profitlich und Ray Wilson & Band sind auf jeden Fall ganz wichtige Termine“, sagte Weber.

Ein weiterer Punkt sei die Nachwuchsgewinnung. Es habe zwar immer schon Kinder- und Jugendveranstaltungen in der Klosterkirche gegeben. „Wir wollen aber auf jeden Fall mit den Kindergärten und den Schulen sprechen, was die nächste Generation gerne sehen möchte“, betonte Weber. Diese Wünsche könnten dann auch mit dem Lehrplan in den Schulen abgeglichen werden und somit in der Organisation von passenden Veranstaltungen münden.