Baustelle in Lennep : Die nächste „OP am offenen Herzen“

Dieser Teil der Rader Straße ist ab Montag nicht mehr befahrbar. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Am Montag startet der erste Bauabschnitt beim Umbau der Kreuzung Ringstraße / Rader Straße in Lennep. Ein Teil der Rader Straße wird dafür komplett gesperrt. Es entstehen zusätzliche Fahrspuren – auch für das DOC.

Zum Start der kommenden Woche müssen sich Autofahrer in Lennep mal wieder auf eine neue Verkehrssituation einstellen. Am Montag, 3. Juni, beginnt der Umbau der unmittelbar am geplanten Designer-Outlet-Center (DOC) liegenden Kreuzung Ringstraße / Rader Straße. Die Baustelle wird bereits am Sonntag eingerichtet.

Ähnlich wie der Ausbau der Trecknase sei auch dieses Projekt eine „OP am offenen Herzen“, sagte TBR-Betriebsleiter Michael Zirngiebl gestern vor Journalisten. 17.000 Quadratmeter Straßenfläche werden auf diesem Drehkreuz zwischen Radevormald, Lüttringhausen und Remscheid in Angriff genommen, bekommen einen komplett neuen Aufbau und obenauf lärmmindernden Asphalt. 18 Monate soll der Umbau dauern, die Gesamtkosten liegen bei rund fünf Millionen Euro. 2,1 Millionen Euro davon kommen vom Land. Auch der DOC-Investor beteiligt sich an den Kosten.

Info Webcam liefert Live-Bilder der Baustelle Bauzeit erster Bauabschnitt Sechs Monate werden angepeilt. Baustellenkino Wie an der Trecknase wird eine Webcam Bilder der Baustelle im Internet übertragen. Sie soll im Bereich Röntgenstraße stehen. Baupost Die unmittelbaren Anlieger werden mit einem Brief informiert.

Im ersten, auf sechs Monate angelegten Bauabschnitt wird die Rader Straße zwischen Ringstraße und Mühlenstraße komplett gesperrt. Hier wird der Straßenraum so aufgeweitet, dass sechs Spuren Platz bekommen, darunter eine neue Abbiegespur auf den Kirmesplatz, wo das Parkhaus für das DOC stehen soll.

Nach Absprache mit der Firma Dohrmann, die nach der guten Zusammenarbeit an der Trecknase wieder Partner der Stadt ist, wird es anders als zunächst geplant keinen Bypass über den Kirmesplatz geben. Die Komplettsperrung dieses Bereiches hat sich in der Feinabstimmung als die bessere Lösung erwiesen. Die Fahrbeziehungen auf der Kreuzung bleiben damit bis auf den Weg ins Lenneper Zentrum in alle Richtungen erhalten, wenn auch zum Teil mit verengten Fahrbahnen. Die Rospattstraße und die Straße Am Stadion werden zur besseren Abwicklung des Verkehrs als Einbahnstraßen eingerichtet. Brehmstraße, Wupperstraße und Mühlenstraße sind in der Bauzeit als Sackgassen ausgewiesen. Bushaltestellen in diesem Bereich fallen weg oder werden verlegt.

Zirngiebl rechnet insgesamt mit weniger Anpassungsschwierigkeiten für die Verkehrsteilnehmer als zuvor einige hundert Meter stadteinwärts an der Trecknase. Ein Vorteil sei, dass die Verkehrsführung sich in der Bauphase nicht mehr ändern wird.

Kümmern wird sich um dieses nächste Millionenprojekt der Verkehrsinfrastruktur ein bewährtes Team. Wolf-Dietrich Spelsberg, geschäftsführender Gesellschafter der Dohrmann Unternehmensgruppe, kündigte an, dabei die gleichen erfahrenen Verantwortlichen einzusetzen, die mit der Stadt schon bei der Trecknase sehr gut zusammengearbeitet haben. Ziel sei es, möglichst schneller als in den offiziell eingeplanten 18 Monaten fertig zu werden. Zirngiebl betonte, dass die Ausbaupläne für die Kreuzung nicht erst durch das DOC ausgelöst worden seien. Sie hingen vielmehr zusammen mit dem Verzicht auf den Bau der Umgehungsstraße B 229n. Mit dem Ausbau werde die „unbefriedigende“ Situation im Knotenpunkt verbessert.