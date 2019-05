Park Food-Festival : Kulinarischer Sommerurlaub im Stadtpark

Remscheid Zu einer kulinarischen Weltreise brachen am Wochenende tausende Schleckermäuler auf: Die siebte Auflage des Park Food-Festivals lud mit mehr als 40 Anbietern zum Probieren und Genießen ein.

Vogelgezwitscher, Sonnenstrahlen und der Duft von frisch gegrilltem Fleisch, Ofenkartoffeln und Gewürzen bestimmten die sensorische Kulisse in der grünen Lunge Remscheids: Optisch trumpfte das diesjährige Park Food-Festival vor allem durch den feuerroten Doppeldecker-Bus auf, den sich Veranstalter Markus Kärst gemietet hatte. Prominent am Eingang zum Park parkte der riesige Koloss, in dem unten die Speisen zubereitet wurden und oben Gäste saßen. „Das ist schon ein echter Hingucker“, gestand sich auch der Gastronom ein, der beim Aufbau am Freitagvormittag bereits einer begeisterten Kindergarten-Truppe den Einlass in den Bus gewährte.