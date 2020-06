Freizeit : Allwetterbad: Erste Tickets ab Sonntag

Letzte Vorbereitungen für den Start am Montag: Badbetriebsleiter Dirk Leibelt mit Flatterband am Außenbecken. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf Schwimmer bekommen bestimmte Zeitfenster – wie auch im Angerbad. Am Montag geht es ab 6.45 Uhr los.

Die intensiven Vorbereitungen gehen in die Endphase. Und darauf haben Schwimmer in Lintorf seit Wochen gewartet: Am Montag, 29. Juni, öffnen die Stadtwerke ihr Allwetterbad wieder für den Badebetrieb.