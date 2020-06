Ratingen/Heiligenhaus : Corona ruft Krisenstäbe auf den Plan

Die Corona-Praxisin Ratingen hat ihren Standort am Stadion. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus In Ratingen und Heiligenhaus verfolgt man das Geschehen in Westfalen sehr genau. Die sehr dynamische Entwicklung in den Kreisen Gütersloh und Warendorf werde mit Besorgnis zur Kenntnis genommen worden.

Bürgermeister Klaus Pesch beobachtet die Entwicklungen in den betroffenen Landkreisen in Westfalen sehr genau. Der Fall Tönnies zeige die unveränderte Gefährlichkeit des Coronavirus und vor allem die Gefahr explosionsartiger Infektionsverbreitungen. Ein einziger Fall Tönnies könne einen ganzen Landkreis und darüber hinaus relevante Verflechtungsgebiete auf einen Schlag von einem erfolgreichen Eingrenzungsstatus zu einem gemeingefährlichen Brennpunkt katapultieren, betonte der Verwaltungschef auf RP-Anfrage.

Pesch, der auch Mitglied des Krisenstabes ist, betonte: „Die Landkreise Gütersloh und Warendorf liegen rund 150 Kilometer entfernt – weit genug, um einen massiven Eintrag in unser Stadtgebiet wohl doch nicht konkret befürchten zu müssen. Andererseits ist die Massivität des dortigen Coronaausbruchs so gewaltig, dass auf jeden Fall – aus meiner Sicht landesweit – aller Anlass zu erhöhter Aufmerksamkeit und genauer Analyse der Coronaausbreitung besteht.“ Alleine die hohe Zahl der Infizierten muss laut Pesch zu konsequenten Vorsichtsmaßnahmen primär im Nahfeld des Infektionsherdes führen, damit dort der R-Faktor deutlich unter 1 gedrückt wird. Für den Status in Ratingen werde dies eine erhöhte Aufmerksamkeit und genauere Analyse des weiteren Infektionsverlaufs bedeuten. „Die hier bei uns relativ geringen Infektionszahlen würden auf aktuellem Niveau gravierende Grundrechtseingriffe aber nicht rechtfertigen“, so Pesch.