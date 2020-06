Heiligenhaus : Sparkasse: Mitarbeiter ziehen ein

Die Kreissparkasse nutzt wieder den „Turm“ an der Hauptstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der Sparkassenturm ist neues Domizil für 40 Standortwechsler aus Düsseldorf. Aller Corona-Unbill zum Trotz liegt man damit im Zeitplan der Umstrukturierung. Erste Abteilungen zogen schon im April um.

(RP) Am Wochenende erfolgt der Umzug von rund 40 Arbeitsplätzen von Düsseldorf nach Heiligenhaus in den Sparkassenturm. Montag früh sollen die ersten Mitarbeitenden der Kreissparkasse Düsseldorf ihre neuen Büroräume in der zweiten und dritten Etage beziehen.