Fußball, Kreisliga A : Ratinger A-Ligisten feiern bedeutende Kantersiege

Ratingen In der Englischen Woche der Kreisliga A gewinnen die Fußballer des SV Hösel 5:1 beim SV Hilden-Nord, die des ASV Tiefenbroich daheim 6:0 gegen GSC Hellas und die von Rot-Weiß Lintorf ebenfalls zu Hause 4:1 gegen den SC West II.

Der zweite Spieltag in der Englischen Woche der Fußball-Kreisliga A brachte den drei Ratinger Vereinen drei Kantersiege. Zunächst einmal für den auswärts so oft schwächelnden SV Hösel. Die Blau-Weißen setzten sich beim Kellerkind SV Hilden-Nord ungefährdet 5:1 (3:0) durch und festigten ihren Spitzenplatz. Es besteht also wieder feinster Blickkontakt zu den Top-Teams SG Hassels und CfR Links. Diese beiden müssen ja in der Rückrunde noch am Neuhaus antreten. Nach einer halben Stunde war in Hilden weitgehend alles entschieden, die Höseler legten ein beruhigendes 3:0 vor. Als die Gastgeber kurz nach dem Wechsel verkürzen konnten, legte der wieder starke Torjäger Niklas Oldörp umgehend das 4:1 nach, und alles war entschieden. Trainer Benny Schröder zum dritten Auswärtssieg: „Es läuft jetzt, die Mannschaft ist eingespielt. Unsere erste Halbzeit war beeindruckend, und dann wurde die Führung sicher verwaltet.“ Am Sonntag steht nun ein echtes Spitzenspiel an, Wersten 04, ebenfalls im vergangenen Frühjahr aus der Bezirksliga abgestiegen, kommt an den Neuhaus (15.30 Uhr). Auch die Gäste wollen im Titelkampf dabeibleiben.