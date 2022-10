In Ratingen : Homberger Straße: Betrunkener verursacht Unfall

Ratingen Ein Atemalkoholtest beim Ratinger verlief mit 1,4 Promille positiv. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte wurde der 24-Jährige zur Polizeiwache Ratingen gebracht.

(RP/kle) Am frühen Sonntagmorgen ist ein betrunkener 24-jähriger Ratinger mit seinem VW Golf nach links von der Fahrbahn der Homberger Straße abgekommen und mit einer Bordsteinkante kollidiert. Der VW Golf kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die Polizei ordnete bei dem nur leicht verletzten Ratinger eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein. Gegen 5.05 Uhr war der 24-jähriger Ratinger mit seinem VW Golf auf der Homberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Waldfriedhof kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, das Vorderrad kollidierte mit der Bordsteinkante. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf die rechte Fahrzeugseite geschleudert. Ein Atemalkoholtest beim Ratinger verlief mit 1,4 Promille positiv. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte wurde der 24-Jährige zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.