Eishockey, Regionalliga : Aliens-Trainer Gentges will bessere Chancenverwertung

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens gastieren am Freitagabend als Tabellenführer der Eishockey-Regionalliga beim punktlosen Vorletzten Neusser EV. Die Rollen sind klar verteilt, aber Trainer Frank Gentges sieht Steigerungspotenzial.

Die Ratinger Ice Aliens sind erfolgreich in die Saison der Eishockey-Regionalliga gestartet. Nach zwei Siegen und einer Niederlage nach Verlängerung gegen den Favoriten aus Neuwied stehen sie an der Tabellenspitze. Allerdings haben die Neuwieder Bären ein Spiel weniger ausgetragen. Aliens-Cheftrainer Frank Gentges ist mit dem bisherigen Auftreten seines Teams zufrieden. Allerdings hat er auch Schwachpunkte ausgemacht, an denen gearbeitet wird. So fordert er für die nächste Partie am Freitag (20 Uhr) beim punktlosen Vorletzten Neusser EV eine bessere Chancenverwertung. Dabei hofft er, dass die Reihe der Brazda-Brüder Tim und Tobias mit Benjamin Hanke vollständig auflaufen kann. Definitiv fehlen die Verletzten Benedikt Pricken und Brian Westerkamp, hinter dem Einsatz von Maik Klingsporn steht ein Fragezeichen.