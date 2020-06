Punk gegen Tierquälerei : Punkrocker machen für Tierwohl mobil

Die Band Champagner Punx haben für einen CD-Sampler musikalische Mitstreiter gefunden. Der Erlös geht an den Tierschutz. Foto: Champagner Punx

Ratingen Der Ratinger Unverpackt-Laden nimmt eine CD ins Sortiment auf. Auf dem Sampler beziehen Punkbands Stellung zum Thema Tierquälerei. Der Verkaufserlös geht an Tierschutzprojekte.

Legebatterien, Schweineboxen und verendete Tiere auf Transportwegen haben schon vor der Corona-Pandemie Kritik an der Fleischindustrie laut werden lassen. Aktuell sind die Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion in aller Munde.