Tennis : RTC-Teams bleiben auf Kurs

Ratingen Die Ratinger Tennis-Mannschaften spielen weiter oben mit.

Die Damen 30 gewannen am fünften Spieltag beim TC Rheinstadion deutlich mit 8:1. Trainer Daniel Meier freute sich über den Auswärtssieg: „Das war ein sehr gutes Spiel unserer Damen. Von Anfang an waren sie voll da und haben verdient gewonnen.“ In den Einzelduellen verloren die Tennisspielerinnen nicht einen Satz. Durch den fünften Sieg in Folge bleiben die Frauen dem Rochusclub auf den Fersen. Gegen den Tabellenführer spielt der Zweitplatzierte am letzten Spieltag. Gewinnen die Ratingerinnen nach der Spielpause über Pfingsten in zwei Wochen bei Bayer Wuppertal (15.6., 13 Uhr), kommt es zum Endspiel um den Einzug in die Aufstiegsrunde. „Es sieht aktuell so aus, als ob alles auf einen Showdown gegen den Rochusclub hinausläuft“, sagt Meier.