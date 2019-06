Tennis : LTC taumelt Abstieg entgegen

Ratingen Der Tennis-Zweitligist verliert klar gegen den Vorletzten und hat kaum Hoffnung.

Ist es das bereits gewesen? Auch das vierte Spiel der Zweitligasaison verloren die Tennisdamen des Lintorfer Tennisclubs. Zuhause gab es eine deutliche 1:8-Niederlage gegen den TC Union Münster. Damit liegen die Lintorferinnen nach vier Spielen sieglos auf dem letzten Tabellenplatz und steuern ungebremst dem direkten Wiederabstieg entgegen. Bereits eine Woche zuvor kassierten die Zweitliga-Aufsteigerinnen des LTC trotz guter Leistung gegen den RTHC Bayer Leverkusen eine 4:5-Heimniederlage. „Wir hätten auch gewinnen können, haben aber am Ende kein Glück gehabt“, sagte LTC-Ehrenvorsitzender Manfred Büth. Die Gastgeber boten den favorisierten Leverkusenern einen großen Kampf und standen kurz vor dem ersten Saisonsieg. Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten hielt der Tabellenletzte lange mit, gewann zehn von 22 Sätzen und zwang Leverkusen dreimal in den entscheidenden Tiebreak im dritten Satz. Am Ende zeigte der RTHC die reifere Spielanlage – und zwang den Tennisclub knapp in die Knie. „Die Damen zeigten sich deutlich verbessert. Wir waren nah dran und haben uns sehr gut geschlagen“, lobte der Ehrenvorsitzende.

Diese Form konservierten die Tennisfrauen jedoch nicht bis zum Abstiegsendspiel. Denn: Beim letzten Heimspiel der Saison kassierte Lintorf eine deftige Pleite gegen den Tabellenvorletzten TC Münster. Der Gegner dominierte in allen Belangen und gab lediglich drei Sätze an den LTC ab. Zwar gewann Constance Sibille den Auftaktsatz 6:2 in den Einzelbegegnungen, verlor danach jedoch zwei Sätze hintereinander (4:6, 13:15) Anouk Tigu gestaltete ihre Einzelpaarung mit 6:2 und 7:5 siegreich, und holte damit den einzigen Punkt des Tages. Ansonsten bestimmten die Gäste das Geschehen und gewannen am Ende verdient mit 8:1 an der Anger.

„Für uns lief es gar nicht gut. Wir waren klar unterlegen“, gab Büth zu: „Wir haben ja fast alles in zwei Sätzen verloren. Insgesamt haben wir nur drei Sätze gewonnen, in den Doppel nicht einen einzigen. Die Niederlage geht schon in Ordnung. Münster war Qualitativ einfach besser“, erklärte Büth.