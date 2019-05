Golf : Höseler Golfer bleiben auf Kurs

Ratingen Nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag liegen die Herren auf Rang zwei.

(asch) Der zweite Spieltag der Deutschen Golf-Liga wurde in Frankfurt bei perfekten Bedingungen ausgetragen. Die Herren des Frankfurter GC gingen mit einer knappen Führung vor dem Höseler Team nach den Vieren am Vormittag in die Einzel und legten gleich mit aggressivem Spiel ein paar Schläge zwischen sich und die Verfolger.

Jonas Baumgartner, Jugend-Nationalspieler des GC Hösel, lag nach acht Bahnen schon vier unter Par und schaffte es, mit insgesamt fünf Birdies die 69 nach Hause zu bringen. Der Youngster hatte einen großen Anteil daran, dass die Ratinger sich lange Hoffnung auf den Tagessieg machen durften. „Ich bin super in die Runde gestartet, habe aber nach Bahn acht die nächsten Löcher nicht so gut gespielt. Ich hatte versucht, mich mit Birdies nochmal zurückzukämpfen, was bei dem Wind auf den schwierigeren Löchern aber nicht leicht war. Am Ende war es ein bisschen schade, dass wir Platz drei haben, aber mit meiner Runde war ich recht zufrieden“, sagte der junge Höseler.