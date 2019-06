Fussball : 04/19 II siegt zum Abschied

Nicht aufzuhalten: Daniel Rehag (r.) ist auf dem Weg zum 1:0 per Alleingang. Foto: Fries, Stefan (frs)

RATINGEN Im letzten Spiel von Trainer Deniz Aktag schlägt die RSV-Reserve den FC Büderich.

Die Ratinger haben damit ihren vierten Platz verteidigt, ein sicherlich gutes Abschneiden des Liga-Neulings, auch wenn der zuletzt als einstiger Spitzenreiter eine unfassbare Talfahrt erlitt, als zum Rückrundenauftakt der Meistertitel schon greifbar nahe schien. Aber jetzt stellt Manager Andre Schulz klar: „Wir stellen auch in der kommenden Saison eine gute Mannschaft. Hier auf dieser Anlage wird auch künftig guter Fußball gespielt.“

Die letzten Wochen waren überaus hart und zeitraubend für ihn. Denn nach der Rücktrittsverkündung von Deniz Aktag war die Mannschaft verunsichert, man wusste nicht so recht, wie es weiter geht. „Das habe dann ich allen erklärt“, so Schulz, „ich bin sogar zu den Spielern nach Hause gefahren. Nun rechne ich in Kürze mit acht Zugängen. Dazu kommen unsere A-Junioren. Ich zwei Wochen wird die neue Truppe zusammengestellt sein.“