Fußball : Europas Fußball-Elite spielt in Tiefenbroich

120 Jugendteams europäischer Top-Clubs nehmen am diesjährigen U10-Lincoln-Cup teil. Mit-Ausrichter ist der ASV Tiefenbroich.

ASV will mit seiner Jugend in dieser Saison hoch hinaus

Fußball : ASV will mit seiner Jugend in dieser Saison hoch hinaus

Nach der Gruppenphase am Samstag, bei der Eckert natürlich darauf hofft, dass es auch ein Team aus Tiefenbroich übersteht, findet am Sonntag erstmals auch das Finale in Ratingen statt. „Ich vermute, das lag daran, dass wir im vergangenen Jahr bei unserer Premiere einen echt guten Job gemacht haben. Viele Teams haben uns nach dem Turnier aus dem Ausland nochmal geschrieben und sich für die tolle Organisation bedankt. Vermutlich wurde uns aufgrund der Lorbeeren aus dem vergangenen Jahr diesmal das Finale anvertraut.“ Im Klartext bedeutet das, dass alle Gruppensieger beim ASV zusammenkommen werden, also auch jene, die den ersten Turniertag in den anderen drei Spielstätten (Duisburg-Rheinhausen, Mülheim, und Mönchengladbach) als Sieger absolviert haben. „Die Gruppenphase ist schon spannend, aber dann auch noch die Champions Runde mit dem Finale ausrichten zu dürfen, darauf freuen wir uns sehr, auch wenn das einen zusätzlichen Aufwand für uns bedeutet“, erzählt das Vorstandsmitglied. Rund 80 ehrenamtliche Helfer seien pro Tag im Einsatz, die beispielsweise die Teams betreuen, sich um Verpflegung und Organisation kümmern. „Für uns bedeutet der Sonntag zusätzlicher Stress, weil wir am Samstag erst spät fertig werden und bis Sonntagmorgen die Spielpläne stehen müssen.“ Doch der ganze ehrenamtliche Aufwand, der heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, lohne sich, wenn man die Kinder aus ganz Europa mit Leidenschaft spielen sehe.