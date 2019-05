Fussball : Aufstiegsträume der RSV-Reserve platzen nach Heimpleite

RATINGEN Der ehemalige Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga verliert 1:2 gegen Lohausen. An den Aufstieg glaubt vorerst keiner mehr.

(wm) Die Nachbarvereine haben alle Landesliga-Aufstiegsträume von Ratingen 04/19 II zerstört. Die SG Unterrath machte es kürzlich vor, wie man im Keramag-Sportpark gewinnen kann, die Wittlaerer legten nach, sie zeigten letzten Sonntag große Heimstärke, und nun kam mit dem SV Lohausen ein Team, das nicht absteigen will. Da die Ratinger nie zu der Form fanden, die sie bis tief in die Rückrunde auszeichnete und schließlich die Tabellenspitze erbrachte, wurde 1:2 verloren. Eine völlig verdiente Niederlage, denn erneut wurden die Angriffe viel zu durchsichtig vorgetragen.

Niemand glaubt jetzt noch nach dieser Durststrecke, in der es in den letzten fünf Bezirksligaspielen vier Niederlagen gab, an den Titelgewinn. Younes Fagrach, der Spielführer, ist eigentlich immer optimistisch, wenn er auf anstehende Ziele angesprochen wird. "Alle Träume sind wie eine Blase geplatzt", schimpfte er und verzog sich schnellstens in die Kabine. Trainer Deniz Aktag: "Wir sind Aufsteiger, das sollte niemand vergessen. Meister werden wir nicht, aber das wird verkraftet. Wir greifen neu an."