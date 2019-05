Fussball : 04/19 holt drei Spieler vom Meister

Tobias Peitz (2.v.l.) verlängerte seinen Vertrag bei Ratingen 04/19 und bleibt im Mittelfeld erhalten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Vom VfB Homberg wechseln Felix Clever, Emre Demircan und Marvin Roch an den Stadionring. Auch Peitz bleibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von André Schahidi

Ein Spieltag steht noch aus in der aktuellen Saison der Fußball-Oberliga. Doch schon vor dem abschließenden Spiel beim FC Bocholt (Sonntag, 15 Uhr) hat Ratingen 04/19 einige Weichen für die kommende Saison gestellt: Vom Oberliga-Meister VfB Homberg wechseln drei Spieler an den Stadionring.

Erfahrenster und prominentester Spieler ist Felix Clever. Der 26-jährige Abwehrspieler war vor seinem Gastspiel in Homberg vier Jahre Stammspieler bei der SG Wattenscheid in der Regionalliga und kommt auf über 100 Spieler in der vierten Liga. Emre Demircan hat ebenfalls schon für Wattenscheid und RW Essen gespielt, kam in der vergangenen Saison in Homberg jedoch meist nur von der Bank. Marvin Roch, ebenfalls Abwehrspieler, hat gerade sein erstes Seniorenjahr fast hinter sich und kam in Homberg immerhin auf fünf Einsätze in dieser Spielzeit.

Vor allem Clever ist eine wichtige Verpflichtung für den RSV: Mark Zeh hört nach der Saison auf – und Ole Päffgen, der starke Innenverteidiger, hofft noch auf einen Vertrag in der Regionalliga. So ist in Clever wenigstens ein mindestens gleichwertiger Ersatz gefunden.

Präsident Jens Stieghorst konnte gleich weitere Personalien Verkünden. Pascal Gurk kommt aus der Jugend von Rot-Weiß Oberhausen und spielte dort in der abgelaufenen Saison als Stammspieler in der A-Jugend-Bundesliga. „Das ist ein sehr zielstrebiger, aufgeräumter Junge“, sagt Stieghorst – mit einem in Fachkreisen bekannten Bruder: Marcel Gurk nämlich hält mehrere Weltrekorde im Balljonglieren und wird dafür weltweit gebucht.

Auf eine weitere Personalie ist man bei 04/19 stolz: Tobias Peitz bleibt weiter am Stadionring. Somit ist aus dem aktuellen Kader nur die Zukunft von Päffgen und Fatih Özbayrak unsicher, zumal auch der Südkoreaner Yunhwan Lee, der gegen TuRU Düsseldorf erstmals zum Einsatz kam und gleich traf, weiter im Kader bleiben wird.