Leichtathletik : Hunderte Sportler laufen am Seeufer

Die Bambini starten beim diesjährigen Seeuferlauf noch ohne Zeitmessung – für sie gilt nämlich „dabei sein ist alles“. RP-Archivfoto: Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am 9. Juni können Läufer im Rahmen des Sparkassen-Cups über verschiedene Distanzen an den Start gehen.

An Pfingsten geht es in der Stadt wieder sportlich zu: Nach dem Ratinger Neujahrslauf, dem Lintorfer Citylauf und der Breitscheider Nacht, neigt sich das Quartett des Ratinger Sparkassen Lauf Cups mit dem Zelt Zeit Seeuferlauf am Sonntag, 9. Juni, seinem Finale zu. Für alle, die mitmachen wollen, die Anmeldungen laufen noch bis zum 2. Juni.

In knapp zwei Wochen dürfte sich die Strecke rund um den Grüner See erneut mit Hunderten laufbegeisterten Sportlern füllen und solchen, die es noch werden wollen. Denn die idyllisch gelegene Route des rund 2,5 Kilometer langen, gepflasterten Weges am Ufer des Sees im Erholungspark Volkardey eignet sich auch gut für Anfänger, die im Feld geübter Läufer nicht den Anspruch haben, als erste über die Ziellinie zu kommen, sondern einfach mal mitzumachen. Vor allem für Kinder und Familien ist der Seeuferlauf attraktiv: Die großartige Umgebung lädt regelrecht zur Bewegung ein und Eltern mit Kindern können entweder separat voneinander an den verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen oder gemeinsam beim Staffellauf antreten.

Info Anmelden geht bis zum 2. Juni Startgebühr Bambini zahlen drei Euro, Schüler fünf, Jugendliche acht und Erwachsene zwölf Euro. Die Staffel kostet 15 Euro.

Meldeschluss ist der 2. Juni 2019. Nachmeldungen sind mit einer zusätzlichen Gebühr von drei Euro (gilt nicht für Bambini) eine Stunde vor Start möglich.

Anmelden können sich Interessierte online unter www.seeuferlauf.de.

Den Start legen die jüngsten Teilnehmer hin: Um 11.10 Uhr treten Kinder bis zum Jahrgang 2012 ohne Zeitmessung in den Bambinilauf. Für sie gilt es, einen halben Kilometer zurückzulegen. Ganz egal, wie lange sie für die 500 Meter brauchen, bei den Bambini zählt der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles.“ Deswegen gibt es für jeden Nachwuchsläufer am Ende eine Teilnehmerurkunde. Ehrgeiziger dürften da schon die Schüler antreten. Um 11.30 Uhr fällt der Startschuss für den Schülerlauf. Gewertet wird dieser in zwei Gruppen, der eine zwischen den Jahrgängen von 2004 bis 2007, der zweite von 2008 bis 2011. Absolvieren müssen die acht bis 15-Jährigen zwei Kilometer über eine nahezu komplette Seerunde. Die Sieger erhalten einen hochwertigen Pokal, den sie zur Erinnerung an ihren Triumph am See behalten.

Im Anschluss daran sind die „Langstreckenläufer“ gefragt: Teilnehmer ab dem Jahrgang 2009 dürfen um 11.50 Uhr beim Fünf-Kilometer-Lauf antreten, der über zwei Seerunden geht. Neu dazugekommen ist in diesem Jahr, mit Wertung im Ratinger Sparkassen Lauf Cup, der Zehn-Kilometer-Lauf (Start: 12.30 Uhr) für die Jahrgänge 2005 und älter, über insgesamt vier Seerunden. Ab 13.45 Uhr schließlich findet der – auch für Schaulustige – ansehnliche Staffellauf statt. Teilnehmen dürfen Läufer ab acht Jahren. Im Team gilt es dreimal eine Seerunde zu überwinden, also insgesamt 7,5 Kilometer zurückzulegen. Ansehnlich ist dieser Wettkampf deswegen, weil Veranstalter und Triathlon-Trainer Georg Mantyk ausdrücklich für ein auffälliges Team-Outfit wirbt: „Wir sehen auch gerne verkleidete Staffeln“, schreibt dieser auf der Homepage des Seeuferlaufs.