Fussball : Heiligenhaus steht vor einem Fußball-Scherbenhaufen

Trainer Imre Renji ist nicht zu beneiden. Sein Team, das auseinanderfallen wird, ist bereits abgestiegen. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Der Abstieg aus der Landesliga ist besiegelt, alle Spieler verlassen den Klub. Wie es weitergehen soll, weiß keiner. Eine unwürdige Situation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

(wm) Fabio Falco ist seit 34 Jahren für die SSVg Heiligenhaus im Einsatz, seit geraumer Zeit ist er der Fußball-Chef. Aber auch das nur noch wenige Wochen, dann legt er tief enttäuscht sein Amt nieder. Selbst er, der Chef, kann derzeit nicht sagen, wie es beim Noch-Landesligisten für die kommende Spielzeit aussieht. Der Abstieg ist seit dem letzten Spieltag, dem klaren 2:6 in Holzheim, besiegelt und am kommenden Sonntag kommt der letzte Auftritt. Zu Gast an der Talburgstraße ist der VfR Fischeln (15 Uhr), Tabellensiebter, auch für die Krefelder geht es um nichts mehr. Spannend ist damit eigentlich nur die Frage, wo der Weg des Traditionsvereins mit immerhin 1400 Mitgliedern hinführt.

„Die Stimmung in der Vereinsführung ist eisig“, beschreibt Falco die gegenwärtige Lage. „Es gibt seit Wochen keine gemeinsamen Gespräche mehr und so etwas schmerzt fürchterlich.“ Kein Spieler vom 20-Mann-Kader bleibt. Selbst Falcos Sohn Alessio, der nie für einen anderen Verein gespielt hat, zieht es weg zum Nachbarn FC Wülfrath. Es ist eigentlich ausgeschlossen, jetzt noch auf die Schnelle eine Bezirksliga-Mannschaft erstellen zu können und selbst die Kreisliga A ist eine Nummer zu groß. Denkbar wäre ein Neuanfang in der Kreisliga B, dort wurde die SSVg-Reserve unter Spielertrainer Ali Ali-Khan Tabellenvierter, aber davon will der neue Vorsitzende Wolfgang Müller nichts wissen. Für ein Gespräch war er nicht zu erreichen.