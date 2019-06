Remis zum Abschluss : 04/19 fehlt nur ein Tor zu Rang drei

Ratingen Der Fußball-Oberligist spielt beim FC Bocholt stark. Besonders Zugang Lee überzeugt wieder – und trifft zum 1:1.

Am Ende fehlte wirklich nur ein einziger Treffer. „Hätten wir hier in Bocholt gewonnen, wir wären noch Dritter geworden“, sagte Alfonso del Cueto verärgert. „Und natürlich hätte ich die Saison gerne auf Rang drei abgeschlossen.“ Doch weil es für seine Ratinger Oberliga-Mannschaft im Spiel beim FC Bocholt „nur“ beim 1:1 blieb, beendet der RSV die Saison nun auf einem – immer noch sehr ansehnlichen – sechsten Platz. Damit konnte auch del Cueto dann gut leben. „Wenigstens“, so sagte er lachend, „sind die Erwartungen in der nächsten Saison dann nicht ganz so hoch. Wären wir jetzt Dritter geworden...“