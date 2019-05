Fussball : 04/19 findet Coach für die Reserve

RATINGEN Den Fußball-Bezirksligisten trainiert künftig Christian Höfer von der SG Unterrath.

Gehen werden auch Florian Stoll, Julius Wrede (nach Hösel) und Kemal Aydin. Der Abwehr-Routinier kehrt zu Türkgücü zurück und Marcel van Bonn hört auf mit seinen 38 Jahren. Zudem deutet alles darauf hin, dass Younes Fagrach den Keramag Sportpark verläßt. Er zieht zurück nach Duisburg, in seine Heimatstadt, und dass er künftig dort der Kunststoffkugel nachjagt, ist naheliegend. „Im Sommer werde ich 30 Jahre alt, aber aufhören möchte ich noch nicht“, so der lauffreudige Filigrantechniker.

„Ich möchte mich auf jeden Fall von 04/19 verabschieden, wie ich gekommen bin“, so Aktag. „Nämlich mit einem Sieg.“ Die Aufstellung bereitet ihm Kopfzerbrechen. Soll er alle scheidenden Spieler, die in der Regel lange das blau-gelbe Trikot getragen haben, noch einmal einsetzen? Oder nach Leistung gehen in einem Match, wo es um nichts mehr geht? „Das ist sehr schwierig für mich“, so der Coach. „Ich denke aber, es ist sinnvoll, nach den Trainingsleistungen aufzustellen.“