Tennis : Issums Tennisdamen droht der Abstieg

Die Spitzenspielerin des TC Issum, Resie Hoeijmakers, war in ihrem Match gegen die Bottroper Top-Spielerin Charlotta Buß chancenlos. Foto: Stefan Mülders

Issum Unvorhergesehene personelle Probleme bei der Verbandsligamannschaft sorgten für vier Niederlagen.

2. Verbandsliga Damen: TuB Bocholt - Blau-Weiß Issum 5:4 (5:1). Nach fast 20 Jahren in der Verbandsliga – nur unterbrochen von einem Jahr 2010 in der Bezirksliga – stehen Issums Tennisdamen aktuell vor einem erneuten Abstieg. Vor zehn Jahren war das Team vor einer ähnlichen Situation wie jetzt, die vor allem durch unvorhergesehene personelle Schwierigkeiten zustande gekommen ist. Eigentlich wären die schlagkräftigen Damen um Mannschaftführerin Alexandra Nitsche locker in der Lage gewesen, die Klasse zu halten, aber in noch keiner Begegnung war die Mannschaft vollzählig. Sie musste immer wieder aus den unteren Positionen aufgestockt werden.

„Schellenberg und jetzt TuB Bocholt hätten wir unter normalen Umständen geschlagen“, ist sich Nitsche sicher. „Mit vier Niederlagen ist die Situation für uns schwierig, aber wir bleiben trotzdem optimistisch.“

Info Das Restprogramm der Issumer Tennisdamen In den verbleibenen Spielen trifft der TC Issum auf Mannschaften aus dem Tabellenkeller: Samstag, 1. Juni, 14 Uhr: Zu Hause gegen Moers-Asberg II Samstag, 15 Juni, 14 Uhr: Zu Hause gegen TC Rheinstadion II

In Bocholt fiel die Entscheidung bereits in den Einzeln. Die angeschlagene Jana Wobus war nicht mit am Start, ebenso wie Ines Kuypers und die beiden Niederländerinnen Anke van den Broek und Frauke Rademaker. Dadurch rückten die unteren Positionen weiter auf, und da stand dann selbst die bisher siegessichere Nachwuchsspielerin Larisa Wiemann auf verlorenem Posten. Sie unterlag in Runde eins klar mit 1:6/3:6, obwohl sie sich im Spielverlauf steigern konnte. Auch Leonie Tillmans hatte keine Chance (2:6/2:6). Alexandra Nitsche holte mit 6:4/6:0 den einzigen Sieg der Blau-Weißen. Dem konnte in Runde zwei bedauerlicherweise kein weiterer hinzugefügt werden. Resie Hoeijmakers war gegen die Bottroper Top-Spielerin Charlotta Buß mit Leistungsklasse 1 chancenlos (1:6/1:6), Rebecca Voß konnte nur im ersten Satz gegenhalten (3:6/0:6), und Anne Bremmekamp gestaltete ihr Match immerhin knapp (3:6/3:6).

Ob die Gastgeberinnen bei einem knapperen Zwischenstand auch auf ihre besten Aktiven verzichtet hätten bei der Doppel-Aufstellung, bleibt Spekulation. Mit dem sicheren Sieg im Rücken aber schickten sie Spielerinnen aus den unteren Positionen in die Matches, was die Issumerinnen für sich und damit eine zumindest erträgliche Matchbilanz nutzten. Zwar waren die Ergebnisse knapp, aber alle drei Doppel gingen an die Gäste: Hoeijmakers/Wiemann gewannen mit 6:3/7:6, Voß/Tillmans mit 6:3/6:4, und Nitsche/Bremmekamp benötigten einen hart umkämpften dritten Satz für den abschließenden Erfolg (6:0/4:6/14:12).