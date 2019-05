Fussball : RSV will bestes Rückrundenteam bleiben

Emrah Cinar (r.) steht stellvertretend für den Kampfgeist bei Ratingen 04/19 – und hat sich damit auch in der Startelf festgespielt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Fußball-Oberligist verlor in der Rückrunde nur zweimal – dabei soll es auch gegen Monheim (So. 15 Uhr) bleiben.

Rückblick: Es war gar nicht mal so kalt rund um Weihnachten – und doch herrschte frostige Stimmung beim Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19. Fehlstart in die Saison, Platz zwölf, nur 21 Punkte. Das passte so gar nicht zu den Ambitionen des Klubs und dem Vorstand um den umtriebigen Jens Stieghorst. Doch eines zeichnete den Klub in diesem Jahr aus: Ruhe. Trainer Alfonso del Cueto und die Mannschaft standen zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Und das zahlt das Team jetzt mit Punkten zurück.

Denn in der Rückrundentabelle steht 04/19 auch dank des 3:0-Sieges gegen den TSV Meerbusch weiter auf dem ersten Platz. 28 Punkte aus zwölf Spielen – eine tolle Bilanz. Die gilt es für den RSV jetzt weiter auszubauen: Am Sonntag gastiert der 1. FC Monheim am Stadionring. „Monheim hat gegen Essen deutlich verloren, das wird sicherlich eine schwierige Angelegenheit für uns“, sagt del Cueto.

Der Trainer hat nach eigenem Bekunden nicht auf die Rückrundentabelle geschaut. „Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wir da weit oben sind“, sagt er. „Wir haben ja in der Rückrunde nur zweimal verloren. Aber dann soll das bitte auch so bleiben. Die Jungs haben Lust, die wollen Spiele gewinnen. Das merkt man, selbst wenn es manchmal harte Arbeit ist, wie in Meerbusch.“

Dort war der RSV – und das ist selten in dieser Saison – spielerisch zwar die etwas unterlegene Mannschaft, schlug aber in den entscheidenden Momenten immer eiskalt zu. „Wir haben gute Ansätze gezeigt und verdient gewonnen“, betont del Cueto. „Daran müssen wir anknüpfen.“

Phil Spillmann, der in Meerbusch noch fehlte, weil er bei der zweiten Mannschaft ausgeholfen hatte, wird wieder von der Partie sein. Dafür steht der Einsatz von Emrah Cinar (krank) und Moses Lamidi (verletzt) noch auf der Kippe. Außerdem ist Fynn Eckhardt gesperrt. „Der Kleine wird uns fehlen“, sagt del Cueto fast väterlich. „Seine Vorstöße an der Seitenlinie sind sehr gefährlich. Ich werde die Position mit Tolga Erginer oder Orhan Dombayci besetzen, die aber beide etwas defensiver agieren.“