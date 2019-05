Jugendfussball : 04/19-Jugend droht der Abstieg

Ratingen Durch die 0:2-Niederlage gegen Fischeln muss die A-Jugend womöglich in die Quali.

„Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. Durch eine Standardsituation sind wir früh in Rückstand geraten, das 0:2 fällt wegen eines individuellen Fehlers“, ärgerte sich Hasenpflug im Anschluss an die Partie. Danach scheiterten die Gastgeber an Unzulänglichkeiten in der Offensive: „Wir haben alles versucht und alles nach vorne geworfen. Leider waren wir aber vorne nicht so stark und kamen kaum in Tornähe“, fügte der Cheftrainer an.