Handball : Schwacher TVR findet nicht mehr in die Spur

RATINGEN (wm) Der TV Ratingen hat eine ganz schwache Handballsaison hinter sich. Ein Spiegelbild war nun das letzte Verbandsliga-Heimspiel gegen Tabellennachbar TB Solingen. Der Start verlief ordentlich, Nico Kötter warf zum 5:2 ein (7.), aber das war es auch schon.

Die Grün-Weißen fielen 5:8 zurück (15.), dann 9:16 (27.) und den Rest sollte man am Europaring schnell abhaken. Das Spiel ging 21:28 (11:17) verloren, Solingen zog in der Tabelle vorbei, es war die vierte Niederlage in Folge und nun geht es nur noch am kommenden Sonntagmorgen zum Absteiger VfR Saarn (11.30 Uhr). Die Mülheimer sind nicht mehr zu retten, vielleicht können die Ratinger dort einen vorzeigbaren Abschluss tätigen.