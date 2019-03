Fussball-Landesliga: VfR Fischeln bietet erneut die Stirn

Krefeld Fußball-Landesliga: Beim 1:1 gegen den Mönchengladbach sehen Linser und Machnik Gelb/Rot.

Der VfR Fischeln erwies sich im Aufstiegskampf erneut als Spielverderber. Vier Tage nach dem 1:1 gegen den SC Kapellen knöpfte die Elf von Trainer Fabian Wiegers mit dem gleichen Resultat auch dem 1. FC Mönchenglabdach zwei wichtige Punkte ab. Und das hoch verdient. Denn über weite Strecken war auch ohne Kevin Breuer nicht zu erahnen, dass satte 18 Zähler zwischen beiden Kontrahenten liegen. Dass der VfR nach einer Gelb/Roten Karte gegen Stefan Linser (63.) eine halbe Stunde in Unterzahl spielte macht die Gesamtleistung um so bemerkenswerter. „Wie die Mannschaft danach dagegen gehalten hat war wirklich gut. Wir haben unseren Trend bestätigt und 14 von 18 Punkten geholt. Wir können total zufrieden sein“, bewertete Wiegers die Punkteteilung.

Die Gäste setzten früh die ersten Ausrufezeichen, doch der fehlerfreie Simon Gerdts im Fischelner Kasten bewahrte seine Elf gegen Ben Venhaus (4.) und Semih Cakir (5.) vor einem Rückstand. Nach anfänglichen Vorteilen für den FC kamen die Grün-Weißen immer besser in die Partie. Vom unermüdlichen David Machnik angekurbelt übernahm der VfR mehr und mehr das Spielgeschehen. In der Defensive, in der vor allem Timo Welky zu gefallen wusste, brannte nicht viel an. Vorne aber auch nicht, denn erneut gelang es den Gastgebern nicht, klare Torchancen heraus zu spielen. Die Führung resultierte schließlich aus einem Freistoß, den Melih Karakas sehenswert in den oberen rechten Winkel schoss (32.). Das mögliche 2:0 verhinderte FC-Keeper Martin Hahnen, als Linser einen Lupfer nicht perfekt vollendete (45.).