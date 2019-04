Fussball : SSVg schießt sich weiter nach oben

HEILIGENHAUS Mit dem 4:1 gegen Amern dürfte der Fußball-Landesligist gesichert sein.

(wm) Die Erfolgsserie der SSVg Heiligenhaus hält an. Jetzt gehen die Blicke ins sichere Landesliga-Mittelfeld, denn bei den VSF Amern gewannen die Heiligenhauser nach starker Vorstellung mit 4:1. Der vierte Sieg in Folge. „Es stimmte in allen Bereichen. Als Amern sich ein Übergewicht erspielte, das war nach unserem 1:0, da stand die Abwehr restlos sattelfest. Sie ließ einfach kaum etwas zu, obwohl Amern alles versucht hat, die Punkte zu behalten. Aber einfach Extraklasse unser Torwart Kai Gröger. Was durch kam, landete in seinen Armen. Oder an seinem Körper“, sagte Daniel Botteon.