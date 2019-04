Fussball : RSV-Reserve verliert die Tabellenführung nach 1:2

WITTLAER Der Fußball-Bezirksligist unterliegt in Kalkum-Wittlaer 1:2 und muss nun Schwarz-Weiß 06 vorbeiziehen lassen.

(wm) Auch nach dem Schlusspfiff wollte kaum einer der Fans von Ratingen 04/19 II im Bezirksliga-Gastspiel beim Nachbar TV Kalkum-Wittlaer den Heimweg antreten. Zu viel war passiert in den 90 spannungsgeladenen Minuten. Die Ratinger unterlagen 1:2 (0:2), sie sind die Tabellenspitze los, Schwarz-Weiß steht nun oben und viele RSV-Fans wollten in Schiedsrichter Tobias Feth aus Langenfeld den Schuldigen sehen. Wohltuend dann die Einsicht von Manager Andre Schulz: „Den Schiedsrichter trifft keine Schuld, wir haben zu recht verloren. Wir sind einfach nicht in der Form, die uns bis tief in die Rückrunde auszeichnete und so viele Punkte gebracht hat." Alle hörten hin, und als sie sich abgeregt hatten, da gaben sie dem Manager recht.