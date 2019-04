Fussball : 04/19: Weniger Fehler und mehr Tore

Ratingen Der Trainer des Fußball-Oberligisten fordert vor dem Duell in Meerbusch eine Steigerung seines Teams.

Die meisten Familien gingen an den Osterfeiertagen auf Eiersuche oder entspannten. Im Hause del Cueto in Wuppertal war es etwas anders. Zumindest bei Alfonso del Cueto. Der Trainer von Ratingen 04/19 schaute sich nämlich lieber das Spiel des Fußball-Oberligisten gegen die SSVg Velbert noch einmal an. Zum Feiern war das ganz sicher nicht, denn die Ratinger verloren schließlich 1:4. Doch ein paar Erkenntnisse hatte del Cueto gesammelt.