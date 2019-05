Leichtathletik : Neuer Termin tut Breitscheider Nacht gut

Dieses Jahr wird es voller auf der Strecke der Breitscheider Nacht – die Veranstalter zählen rund 100 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Statt in den Mai zu laufen, geht es nun Samstagnachmittag auf die Strecke – die Anmeldezahlen sind gestiegen.

Statt in den Mai zu tanzen wurde beim TuS Breitscheid 26 Jahre lang in den Wonnemonat gelaufen. Bei der 27. Auflage der Breitscheider Nacht in diesem Jahr ist das anders: Erstmals startet der Lauf nach dem Maifeiertag, am Samstag, 4. Mai. Der Verein erhofft sich dadurch eine größere Teilnehmer-Resonanz. Die Anmeldezahlen zeigen schon jetzt eine positive Tendenz.

550 Läufer haben sich bereits für die Breitscheider Nacht am Samstag angemeldet. „Wenn das Wetter gut ist, rechnen wir mit weit über 600 Teilnehmern“, sagt Rüdiger Welsch. In den vergangenen Jahren sei es für den Verein immer schwieriger geworden, die sportliche Veranstaltung mit ehrenamtlichen Kräften an einem gewöhnlichen Arbeitstag vor dem Feiertag auf die Beine zu stellen, berichtet das Vorstandsmitglied des TuS Breitscheid. „Auch viele Wettkämpfer haben es einfach nicht pünktlich zu unserem Lauf geschafft, weil die meisten berufstätig sind.“

Info Die Startzeiten bei der Breitscheider Nacht 15 Uhr Bambini 400 Meter 15.15 Uhr Bambini 800 Meter 16 Uhr Schüler 2,5 Kilometer 17 Uhr Fünf-Kilometer Volkslauf 18 Uhr Zehn-Kilometer Volkslauf Nachmeldungen sind am Samstag ab 14 Uhr im Meldebüro möglich. www.tus-breitscheid.de

Das soll in diesem Jahr anders sein: Erstmals hat sich der TuS dazu entschieden, ihren Traditionslauf mit familiärem Charakter am ersten Mai-Samstag starten zu lassen. „Wir wollen schauen, wie es angenommen wird, aber bislang sieht es gut aus“, findet auch Cedric Gobrecht, der die Organisation der Veranstaltung übernommen hat. „Wir haben schon jetzt 100 Voranmeldungen mehr als in den Vorjahren und in der Regel kann man mit bis zu 100 bis 150 Nachmeldungen am Wettkampftag rechnen.“

Die meisten Läufer, berichtet Gobrecht, haben sich im Vorfeld für die beiden Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer (Startzeit 17 und 18 Uhr) angemeldet. Letzterer fließt, neben dem Ratinger Neujahrslauf, dem Lintorfer Citylauf und dem Zelt Zeit Seelauf in die Gesamtwertung des Ratinger Sparkassen Lauf-Cup ein.

Doch auch beim Nachwuchs seien die Anmeldezahlen erfreulicherweise gestiegen. „Es haben sich diesmal mehr Kitas als sonst und sogar zwei Schulen mehr angemeldet“, erklärt Gobrecht. Insgesamt starten beim Bambini-Lauf über 400 Metern (Startzeit 15 Uhr) zwei Kitas (die städtische Kita und die evangelische Kindertagesstätte) mit 80 Kinder, beim Bambini-Lauf über 800 Meter (Startzeit 15.15 Uhr) laufen bislang 50 Grundschüler der Claudius-Schule in Breitscheid mit. Für die Schülerläufe über 2,5 Kilometer (Start 16 Uhr) haben sich das Gymnasium und die Liebfrauenschule angemeldet. Für die meisten Sammelanmeldungen lobt der TuS Breitscheid in diesem Jahr zudem einen Sonderpokal aus, den die Schule mit den meisten Teilnehmern behalten darf.

Rund 100 Helfer hat der ausrichtende Verein für den Wettkampftag zusammentrommeln können, die sich um Organisation, Ablauf und Sicherheit der Teilnehmer auf der Strecke kümmern wird. Als sportlicher Hochkaräter und Lokalheld hat sich der Triathlet Niclas Bock angekündigt, verrät Gobrecht.