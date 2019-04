1:4 gegen Velbert : 04/19 verhagelt Trainer del Cueto den Feiertag

Ratingen Vor dem Duell gegen Velbert verlängerte der Fußball-Oberligist den Vertrag mit dem Trainer. Der war nach der derben 1:4-Pleite bedient.

Am Ende patzte sogar die „Bank“ im Tor. Einen harmlosen Schuss ließ Dennis Raschka, Schlussmann von Ratingen 04/19, mit den Fäusten nach vorne abprallen – den Nachschuss von Robert Nnaji, der das 3:0 für die Gäste aus Velbert erzielte, schaute sich Alfonso del Cueto mit versteinerter Miene und verschränkten Ellbogen an. Für den Trainer des Fußball-Oberligisten hätte der Abend eigentlich ein Feiertag werden sollen – nach fünf Siegen in Folge und einer frischen Vertragsverlängerung. Es wurde eine 1:4-Heimpleite ohne nennenswerte Gegenwehr.